Qualifs CAN 2025 : 12 « Lions » présents pour la première séance d’entraînement

Le regroupement de l’équipe du Sénégal de football a démarré hier lundi. Au total, 12 « Lions » ont effectué cette séance inaugurale. Il s’agit de 2 gardiens Edouard Mendy et Seny Dieng et des 10 joueurs de champ que sont Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, Abdoulaye Seck, Seydou Sano, Formose Mendy, Habib Diarra, Iliman Ndiaye, Abdallah Sima, Habib Diallo et Sadio Mané.



Les hommes de Aliou Cissé se sont entraînés sur la pelouse du stade annexe de Diamniadio, accompagnés du staff technique et du directeur technique national, Mayacine Mar.



Sous la houlette du nouveau préparateur physique, Hussein Bicharat Farhat, la bande à Sadio Mané a travaillé la circulation du ballon. Les « Lions » ont effectué un jeu de conservation et de possession. Ils se sont également livrés à un jeu d’opposition, selon le quotidien Record.



La deuxième séance est prévue ce mardi, mais à huis-clos. D’autres joueurs rejoindront le groupe.



À noter que le Sénégal affronte à domicile le Burkina Faso le 6 septembre prochain à 19 heures et ira défier le Burundi trois jours après. Ces matchs entrent dans le cadre de la première et de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025.