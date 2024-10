Qualifs CAN 2025 : 16 « Lions » présents au premier galop, 11 absents signalés

L’équipe nationale du Sénégal a entamé sa réparation en vue des matchs contre le Malawi (11 et 15 octobre 2024) comptant pour les 3e et la 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025. 16 « Lions » ont été présents au premier galop, hier lundi, à l'annexe du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.



Les « Lions » ont entamé les entrainements à l'annexe du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Une double confrontation qui constituera une première pour le duo Pape Bouna Thiaw-Teddy Pellerin après le départ de Aliou Cissé.



Selon des informations, 16 « Lions » ont pris part au premier galop d'entraînement. Il s'agit de Seny Dieng, Mory Diaw, Kalidou Koulibaly, Sadio Mané. Abdou Diallo, Idrissa Gana Guèye, Ismaila Sart, Pape Guèye, Iliman Ndiaye, Seydou Sano, Pathé Ciss, Lamine Camara, Habib Diallo, Formose Mendy ainsi que les bleus de la Tanière qui sont les Jaraafmen Cheikh Lo Ndoye et Abdou Aziz Ndiaye



Cependant, 11 absents ont été notés lors du premier galop. Il s’agit de Habib Diarra, Abdoulaye Seck, Nampalys Mendy, Pape Matar Sarr, Moussa Niakhate Elhadji Malick Diouf, Cherif Ndiaye, Abdallah Sima, Boulaye Dia, Nicolas Jackson, mais aussi Ismail Jakobs qui avait déclaré forfait et finalement rappelé par la Fédération sénégalaise de Football (FSF).



Pour rappel, les « Lions » recevront le Malawi le 11 octobre à 19 heures au stade Abdoulaye Wade avant de leur rendre visite le 15 octobre au stade national de Bingu pour le compte des 3ème et 4ème journées éliminatoires de la CAN 2025.