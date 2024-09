Qualifs CAN 2025 : Aliou Cissé satisfait de la victoire face au Burundi et se projette sur le match contre Malawi

L'équipe du Sénégal a remporté son match contre le Burundi ce lundi, sur le score de 1-0 au stade national de Bingu, au Malawi, comptant la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025.



Le sélectionneur des « Lions », Aliou Cissé, s'est montré satisfait de cette victoire malgré la difficulté du match.



« On est heureux d’avoir gagné ici, et surtout de reprendre la première place dans ce groupe. A voir ce groupe, on a l’impression que c’est facile, mais ce n’est pas du tout le cas. On est heureux aujourd’hui parce qu’on était dos au mur. Il fallait empocher les trois points sur le plan comptable et c’est ce que nous avons fait. Je souligne la détermination des garçons, parce que ce n’était pas évident face à une équipe qui a très bien défendu. On a été patient et on a pu les contourner. En première période, si on avait un peu plus de réussite et d’application su on aurait pu marquer. Nous sommes très satisfaits de cette victoire sur le plan comptable parce que ça nous remet dans la course », a confié le technicien sénégalais.



Aliou Cissé a également évoqué le manque d'efficacité de son équipe.



« Ce qui est plus difficile dans le football, c’est de marquer des buts. Je pense que tout le monde sait défendre, mais ce n’est pas évident de marquer des buts. Néanmoins, ce qui est important, aussi, c’est de trouver si on s’est procuré des occasions pour marquer des buts. Je dirais que oui surtout en première période. Nous allons continuer à travailler l’efficacité. Peut-être même que ce n’est pas un manque d’efficacité. Peut-être que c’est plutôt un manque de calme, de sérénité. Mais le Burundi a bien défendu et c’était difficile », a dit El Tactico lors de la conférence de presse d’après match.



Le sélectionneur s'est ensuite projeté sur la prochaine rencontre du Sénégal contre le Malawi en octobre.



« Ce qui est important pour nous, c’est de prendre les matchs les uns après les autres. J’ai regardé cette équipe du Malawi et ça ne sera pas une promenade de santé. Nous nous attendons à un match difficile chez nous comme chez eux. C’est une équipe qu’on respecte. Je prie pour que nos joueurs récupèrent bien et reviennent parfaitement au mois prochain », a laissé entendre Aliou Cissé.