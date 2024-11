Qualifs CAN 2025 - Burkina vs Sénégal : le onze de départ des « Lions », Krépin et El Hadj Malick Diouf titulaires

Le Burkina Faso affronte le Sénégal ce jeudi 14 novembre à Bamako, capitale malienne, pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025 à 19h00 GMT. L'enjeu principal de ce duel est la première place du groupe L.



Le sélectionneur des « Lions », Pape Thiaw, a annoncé son onze de départ : Kalidou Koulibaly et Moussa Niakhaté occuperont l'axe de la défense, tandis qu'Idrissa Gueye et Pape Gueye prendront place au milieu de terrain. En attaque, Iliman Ndiaye a évolué comme meneur de jeu, soutenu sur les côtés par Ismaïla Sarr et Sadio Mané, avec Nicolas Jackson en pointe de l'attaque.



La compo des "Lions" face au Burkina Faso

Edouard Mendy – K. Diatta, K. Koulibaly, M. Niakhaté, E. Malick Diouf – Pape Gueye, I.Gana Guèye – Ismaila. Sarr, Iliman, Mané – Jackson