Qualifs CAN 2025 : la Tanzanie s’impose en Ethiopie et met la pression à la Guinée

Dans le groupe H des qualifications à la prochaine CAN au Maroc, la Tanzanie avait l’opportunité de reprendre provisoirement la deuxième place de son groupe en cas de victoire en Éthiopie. Et finalement, au terme d’un match sérieux de la part des visiteurs, ces derniers se sont imposés sur la pelouse de leurs hôtes (0-2).



Alors que Simon Msuva a ouvert le score au quart d’heure de jeu (0-1, 15e), Feisal Salum a doublé la mise, toujours en première période (0-2, 31e). Avec cette belle victoire, la Tanzanie passe provisoirement devant la Guinée et s’installe à la deuxième place de son groupe. Le Syli National devra chercher au minimum un nul ce soir à domicile face à la RD Congo.