Qualifs CHAN 2022 : le Ghana et le Sénégal déroulent, le Cap-Vert et les Comores battus

Le Ghana a dominé le Bénin 3-0 à Cape Coast. Daniel Afriyie Barnieh (25e), Mohammed Alhassan (49e) et Gladson Awako (80e) ont marqué pour les Black Galaxies qui voyageront samedi en position de force à Cotonou. La situation s’annonce plus compliquée en revanche pour le Cap-Vert, battu 2-0 par la Sierra-Leone qui le recevait à Marrakech, au Maroc.



Le Sénégal en a profité dimanche pour plier le premier tour de qualification aller en déroulant 3-0 au Liberia sur des buts de Bouly Jr Sambou (15e), Raymond Diémé Ndour (31e) et Jean Barthélemy Diouf (34e). Le match retour samedi prochain devrait s’apparenter à une formalité.



Idem pour Au Sud, pas de miracle pour les Comores, défaites 1-0 à « domicile » (le match avait lieu sur l’Île Maurice) par l’Afrique du Sud sur un but de Khulekani Shezi. A l’Est, le Burundi, vainqueur seulement 2-1 du modeste Djibouti, devra rester méfiant.



Les matchs retour auront lieu dans les prochains jours et les vainqueurs se qualifieront pour le 2e tour des éliminatoires du CHAN dans leur zone respective, où ils retrouveront notamment des sélections exemptées de ce premier tour.



La phase finale du CHAN aura lieu du 13 janvier au 4 février 2023 en Algérie, qualifiée d’office en tant que pays-hôte, tout comme le Maroc et la Libye.



Les résultats du premier tour aller des éliminatoires du CHAN



Zone Ouest A

Liberia 0–3 Sénégal

Sierra Leone 2–0 Cap-Vert

Gambie 1-0 Guinée Bissau

Zone Ouest B

Ghana 3–0 Bénin

Zone Centre-Est

Ethiopie 0-0 Soudan du Sud

Somalie 0-1 Tanzanie

Burundi 2-1 Djibouti

Zone Sud

Comores 0-1 Afrique du Sud

Ile Maurice 0-2 Angola

Botswana 0-0 Eswatini

Mozambique 0-0 Zambie

Seychelles 0-1 Madagascar