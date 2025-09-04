Qualifs Mondial 2026 : la Libye d’Aliou Cissé s’impose (0-1) face à l’Angola

La Libye dirigée par Aliou Cissé a réalisé une belle opération ce jeudi en s’imposant (0-1) sur la pelouse de l’Angola lors de la 7ᵉ journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.



L’unique but de la rencontre a été inscrit par Ezzeddin El Maremi dès le début de la seconde période (48e), offrant ainsi trois points précieux à son équipe.



Grâce à ce succès, la Libye (3ᵉ, 11 pts) revient provisoirement à une longueur du Cameroun (2ᵉ, 12 pts). Les « Lions Indomptables » ont quant à eux l’opportunité de mettre la pression sur le Cap-Vert (1er, 16 pts) en cas de victoire contre l’Eswatini (6ᵉ, 2 pts).



La suite du groupe D s’annonce décisive avec le choc Cap-Vert – Cameroun prévu le mardi 9 septembre (16h GMT), tandis que la Libye affrontera l’Eswatini le lundi 8 septembre à 19h GMT.