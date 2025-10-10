Qualifs Mondial 2026 : le Bénin se rapproche d'une qualification historique, le Nigéria et l'Afrique du Sud à l'affût

Le groupe C des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 a offert son lot de rebondissements ce vendredi à l'occasion de l'avant-dernière journée. Grâce à son petit hold-up au Rwanda (1-0), le Bénin s'échappe seul en tête et se rapproche d'une qualification historique, mais reste sous la menace du Nigeria et de l'Afrique du Sud.



Passé leader du groupe suite à la défaite sur tapis vert infligée par la FIFA à l'Afrique du Sud contre le Lesotho, le Bénin a fructifié cette sanction administrative sur le terrain en allant s'imposer à Kigali face au Rwanda (1-0).



Pourtant, les Guépards n'ont clairement pas été à la fête dans cette partie, le gardien Marcel Dandjinou étant le principal acteur à s'illustrer par plusieurs arrêts. A l'image de cette tête non cadrée de Steve Mounié, pourtant habituel spécialiste dans ce domaine, à l'heure de jeu, rien ne semblait sourire à la bande à Gernot Rohr.



Aiyegun Tosin héros du Bénin



La sortie sur civière de Dodo Dokou et la frappe adverse de Bizima déviée de justesse pouvaient même laisser caindre le pire pour les Béninois à l'approche des dix dernières minutes. Et puis, cette soirée a réservé un scénario comme seul le football peut en écrire.



Sur un dégagement anodin de Dandjinou, Mounié a dévié de la tête vers la surface adverse. Romaric Amoussou s'est arraché pour devancer le gardien rwandais et servir Aiyegun Tosin, qui a ouvert le score en marquant dans le but vide (0-1, 80e).



Le Lorientais signait un but possiblement historique pour son pays, qui s'échappe en tête du groupe avec deux points d'avance sur l'Afrique du Sud, accrochée par le Zimbabwe (0-0). Mais, pour finir le travail, le Bénin devra réussir son périlleux déplacement au Nigeria mardi.



Revenus de nulle part durant cette campagne, les Super Eagles ne pointent qu'à trois longueurs et ils ont assuré l'essentiel en s'imposant 2-1 face au Lesotho sur des buts de Troost-Ekong (55e) et Akor Adams (80e), avant la réduction du score adverse signée Kalake (83e).



De quoi préfigurer un finish de folie dans cette poule où trois équipes peuvent encore rêver de la première place, synonyme de qualification directe, ou de la 2e, qui peut envoyer en barrages du Mondial. Le Rwanda, lui, est désormais officiellement éliminé.





Avec Afrikfoot