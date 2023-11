Qualifs Mondial 2026 : le Mali tenu en échec, Madagascar surclasse le Tchad, le Kenya étrille les Seychelles

Pour son deuxième match des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, le Mali a été tenu en échec par la Centrafrique au stade du 26 Mars de Bamako (1-1).Après être montés d’un cran en seconde période, les hommes d’Eric Chelle, ont ouvert le score mais ont rapidement été rejoints par leurs adversaires, faisant entrer les supporters maliens dans une colère noire.Le Mali, victorieux du Tchad vendredi, conserve la tête du I mais court le risque de se faire coiffer au poteau par les Comores en cas de victoire mardi face au Ghana.Les Centrafricains glanent eux leur premier point et occupent l’avant-dernière place devant le Tchad, bon dernier avec deux défaites en autant de match.Après avoir résisté pendant 95 minutes face au Ghana avant de s'incliner sur le fil la semaine dernière (0-1), Madagascar a décroché sa première victoire en surclassant le Tchad (3-0), lundi à Oujda, au Maroc, à l'occasion de la 2e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.Grâce à ce succès, Madagascar revient provisoirement à un point du leader, le Mali.Battu deux fois, le Tchad se retrouve en revanche déjà dans le dur et bon dernier…Dans le groupe F, le Kenya a étrillé les Seychelles (5-0). Grâce à cette large victoire, le Kenya (2e, 3 pts) est derrière la Côte d’Ivoire (1, 6 pts +11) et le Gabon (2, 6 pts +2).Groupe ADimanche 19 novembre 2023Sierra Leone/ Égypte 0-2Lundi 20 novembre 2023Djibouti / Guinée-Bissau 0-1Mardi 21 novembre 202313h00 Ethiopie / Burkina FasoGroupe BDimanche 19 novembre 2023Soudan / RD Congo 1-0Mardi 21 novembre 202316h00 Soudan du Sud / MauritanieGroupe CDimanche 19 novembre 2023Zimbabwe / Nigeria 1-1Mardi 21 novembre 202313h00 Lesotho / Bénin13h00 Rwanda / Afrique du SudGroupe DMardi 21 novembre 202313h00 Eswatini / Cap-Vert16h00 Comores / Ghana16h00 Libye / CamerounGroupe EMardi 21 novembre 202319h00 Niger/Zambie19h00 Tanzanie / MarocGroupe FDimanche 19 novembre 2023Burundi/Gabon 1-2Lundi 20 novembre 2023Gambie/Côte d'Ivoire 0-2Seychelles / Kenya 0-5Groupe GDimanche 19 novembre 202Mozambique / Algérie 0-2Mardi 21 novembre 202313h00 Botswana / Guinée13h00 Somalie / OugandaGroupe HLundi 20 novembre 2023Liberia / Guinée éq. 0-1Mardi 21 novembre 202313h00 Malawi/Tunisie16h00 Sao Tomé/NamibieGroupe ILundi 20 novembre 2023Mali/Centrafrique 1-1Tchad/Madagascar 0-3Mardi 21 novembre 202316h00 Comores/Ghana16h00 Île Maurice/Angola