Qualifs Mondial 2026 : les Comores renversent la Centrafrique, la Guinée s’extirpe du piège ougandais

La première journée des éliminatoires de la zone Afrique pour la Coupe du Monde 2026 (prévue au Canada, USA et Mexique) se poursuivait ce vendredi après-midi avec trois rencontres au programme. La Centrafrique du Marseillais Geoffrey Kondogbia s’est incliné sur la pelouse des Comores pourtant menées au score dès la 10e minute de jeu.



Finalement, les Cœlacanthes renversaient la vapeur et s’offraient quatre réalisations, à noter l’ouverture du compteur buts en sélection de Myziane Maolida en seconde période. Une victoire qui permet aux hommes de Stefano Cusin de prendre la tête provisoire du groupe I, devant le Ghana.



La Guinée, quant à elle, recevait l’Ouganda dans ce qui semblait être une rencontre abordable pour son entrée en lice. Néanmoins, le Syli se faisait surprendre par les Grues (1-0), qui tenaient le point du match nul jusqu’à la 94e minute, avec le but de Seydouba Cisse, milieu de terrain de Leganés, pour offrir la victoire aux siens et la première place de la poule G.



Enfin, la Libye s’offrait un succès sur la plus petite des marges du côté de l’Eswatini (1-0) grâce à Ahmed Ekrawa, qui permet aux Chevaliers de la Méditerranée de se hisser sur le trône du groupe D devant le Cap-Vert et l’Angola, qui s’étaient partagés les points jeudi soir.



Footmercato