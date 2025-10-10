Qualifs Mondial 2026 : les “Lions” à la conquête de leur billet face au Soudan du Sud

Vainqueurs 4-0 à l’aller à Diamniadio, les coéquipiers de Sadio Mané partent largement favoris et ont leur destin presque en main. Une victoire face au Soudan du Sud, combinée à un faux pas de la RD Congo contre le Togo (match programmé à la même heure), offrirait au Sénégal son billet pour le Mondial 2026, prévu aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Le Sénégal dispute un match décisif dans la course à la qualification pour la Coupe du monde 2026. Ce vendredi, à partir de 13h00 GMT, les “Lions” affrontent le Soudan du Sud pour le compte de l’avant-dernière journée des éliminatoires de la zone Afrique. Leader du groupe B avec 18 points, le Sénégal a l’occasion de faire un grand pas vers une nouvelle participation au Mondial.

Face à la lanterne rouge du groupe, le Soudan du Sud, déjà éliminé, les hommes de Pape Thiaw partent largement favoris. Lors du match aller disputé au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, les “Lions” s’étaient imposés sur le large score de 4-0.

L’objectif sera clair : s’imposer à nouveau pour conserver la tête du groupe et, pourquoi pas, valider dès ce vendredi le ticket pour le Mondial 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Pour cela, le Sénégal devra non seulement battre le Soudan du Sud, mais aussi espérer un faux pas de son principal concurrent, la République Démocratique du Congo (2e, 16 points), opposée au Togo à la même heure.

Une victoire combinée à un nul ou une défaite des Congolais permettrait ainsi aux “Lions” de décrocher leur qualification avant même la dernière journée, qui les opposera à la Mauritanie à Diamniadio.

