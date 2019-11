Quand la TMC se moque du Premier ministre français Edouard Philippe avec le sabre prêté au Sénégal (Vidéo)

Edouard Philippe, le Premier ministre français s’est rendu à Dakar (Sénégal), pour prêter et non restituer au Sénégal, le Sabre du marabout El Haj Oumar Tall, pièce du patrimoine sénégalais. Le problème, selon TMC, "c’est qu’Édouard Philippe a un problème avec les sabres. Il en a eu un et il en parle tout le temps".