Quand les Diouf "divisent" la FIFA

Les membres d'une équipe d'évaluation de la Coupe du Monde de la Fifa - qui a récemment visité les pays soumissionnaires - auraient découvert un lien familial non déclaré entre Samoura - dont le nom complet est Fatma Samba Diouf Samoura - et l'ancien attaquant de Liverpool El Hadji Diouf, qui travaille dans un rôle d'ambassadeur pour la candidature marocaine.

La sénégalaise Fatma Samoura, l'une des plus hautes dirigeantes de la FIFA, a été dénoncée au puissant comité d'éthique de l'organisation.Samoura, qui a été nommée secrétaire générale de l'instance dirigeante mondiale du football par son président Gianni Infantino en 2016, est accusée d'infractions présumées à son code d'éthique relatif au "devoir de divulgation, coopération et déclaration" et "conflits d'intérêts".Les faits qui lui sont reprochés sont en lien avec la candidature du Maroc à l'organisation de la Coupe du monde 2026.Fatma Samoura, "femme la plus puissante du sport mondial"Le pays nord-africain veut accueillir le tournoi, mais il est confronté à un front conjoint nord-américain comprenant le Canada, les États-Unis et le Mexique.