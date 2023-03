Quart de finale: Découvrez le onze des Lionceaux contre le Benin, Mamadou Lamine Camara sur le banc

Le Sénégal affronte ce jeudi, à 14h00 GMT, le Bénin dans le cadre du premier quart de finale de l’édition 2023 de la Coupe d’Afrique des moins de 20 ans. Malick Daf a préféré miser sur Djibril Diarra à la place de Mamadou Lamine Camara.



Après son brillant parcours en phase de groupe réalisant un carton plein, le Sénégal dès cet après midi va entamer la phase à élimination directe, en quart de finale, il affrontera les Ecureuils du bénin pour notamment une place en demi-finale de cette compétition synonyme d’une qualification pour la Coupe du Monde de cette catégorie. Pour cette rencontre cruciale, le sélectionneur Malick Daf a préféré préserver le milieu Mamadou Lamine Camara, touché contre le Mozambique.



Le joueur du Rs Berkane sur le banc de touche, est remplacé par Djibril Diarra, le champion d’Afrique. Hormis ce changement, le technicien a misé sur la continuité avec son onze type, dans l’entre jeu on retrouve l’inévitable Pape Demba Diop, actuel meilleur buteur avec quatre réalisations. Il est associé à Djibril Diarra et Lamina Camara qui jouera le rôle d’un métronome. En défense, on retrouve l’axe Babacar Ndiaye – Seydou Sano. Souleymane Basse et Amidou Diop sont naturellement sur les côtés. Le capitaine Samba Diallo, ménagé lors de la dernière sortie fait son retour, il est associé à Pape Amadou Diallo au front de l’attaque. Dans les buts, le meilleur gardien de but de phase de poule, Landing Badji est maintenu.



Avec Wiwsport