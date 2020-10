Quartier Pikine de Saint-Louis: au moins 20 jeunes ont péri en mer en essayant de rejoindre l’Europe

L’information est tombée en début de soirée plongeant toute la ville de Saint-Louis dans l’émoi total. Au moins 20 jeunes qui voulaient rejoindre l’El Dorado européen ont péri dans l’océan, a appris PressAfrik de sources concordantes.



Toutes les victimes habitent au quartier Pikine de Saint-Louis.



La ruée vers l’Europe par les « Pirogues de la mort »connaît une recrudescence ces dernières semaines au Sénégal. Pas plus tard que vendredi, la Marine nationale et un patrouilleur espagnol ont intercepté au moins 164 candidats à l’émigration clandestine entre Dakar et Mbour. Ils avaient embarqué dans deux pirogues dont l’une a pris feu en plein voyage dans l’océan. Il y a eu 51 rescapés et certainement des portés disparus.



Au Sénégal, le manque d’emploi et opportunités de réussite des jeunes a réellement encouragé le retour du phénomène de l’émigration clandestine. Le taux de chômage très élevé révèle un gros échec de la politique de l’emploi du régime en place.



Le chef de l’Etat, alors candidat à sa propre succession en 2019, avait promis un million d’emplois aux jeunes, lors de la campagne présidentielle.