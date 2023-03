Quarts de finale League Europa : Manchester United défie Séville, le Sporting pour la Juve

Grand favori de la compétition, Manchester United défiera le Séville FC, en grande difficulté en championnat. De son côté, la Juventus affrontera le Sporting en quarts de finale. Pour le reste, le Bayer Leverkusen, bourreau de l’AS Monaco en barrages, devra se défaire de l’Union Saint-Gilloise.



A noter également un remake de la dernière finale de Conference League avec une opposition entre l’AS Roma de José Mourinho et le Feyenoord.



À noter que les quarts de finale se dérouleront le 13 et 20 avril. Les demi-finales auront, quant à elles, lieu le 11 et 18 mai. La finale étant, elle, programmée le 31 mai prochain.



Le tirage complet des quarts de finale

Manchester United - Séville FC

Juventus - Sporting

Bayer Leverkusen - Union Saint-Gilloise

Feyenoord - AS Roma