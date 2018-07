Quarts de finale Mondial: aucun arbitre africain n'a été retenu

Auteur d’une grande performance lors du huitième de finale Belgique-Japon (3-2), selon des observateurs de l’arbitrage, l’officiel sénégalais, Malang Diédhiou et ses assistants n’ont pas été retenus pour ces quarts, ni aucun autre arbitre africain, si l'on se réfère au compte Twitter de la Fifa.



"D’ailleurs, il est souvent rare d’enchaîner les huitièmes et quarts de finale", a précisé une source très au fait de l'arbitrage des compétitions internationales



L’affiche phare des quarts de finale qui mettra aux prises le Brésil à la Belgique vendredi à 18h, sera officiée par le Serbe Milorad Mazic.



L’Argentin Nestor Pitana sifflera le quart de finale Uruguay-France prévu un peu plus tôt dans la journée (14h) tandis que le Brésilien Sandro Ricci dirigera Russie-Croatie (samedi 7 juillet).



Quant au Néerlandais Bjorn Kuipers qui avait sifflé le huitième de finale Espagne-Russie, il a été retenu pour le match Suède-Angleterre prévu samedi à 14h GMT, a relaté l'APS