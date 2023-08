Queen B jamais sans son trône: pourquoi Beyoncé voyage toujours avec ses propres toilettes

L’équipe de Beyoncé paierait ainsi des milliers de dollars pour qu’elle emporte ses propres sièges de toilettes partout où elle va. “Beyoncé est une diva qui peut littéralement demander n’importe quoi. Son équipe se donne beaucoup de mal pour s’assurer qu’elle a son propre confort et un siège de toilette personnel en est le parfait exemple”, explique une source à “The Sun”.

Mais outre ce siège de toilette, Queen B ne voyage pas non plus sans sa voiturette de golf faite sur mesure. Elle l’utilise à chaque fois pour se déplacer en coulisses et pour transporter ses toilettes. La voiturette est recouverte de draps noirs afin que la star mondiale reste toujours bien cachée.



Beyoncé poursuit sa tournée “Renaissance”. Celle-ci a débuté le 10 mai et se poursuivra jusqu’en octobre de cette année.