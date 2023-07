Queens Park Rangers : Seny Dieng écarté de la pré-saison

Queens Park Rangers n’a pas retenu Seny Dieng pour la pré-saison. QPR se rend en Autriche ce jeudi 6 juillet pour un camp d'entraînement de dix jours pour les préparatifs de la saison 2023/24. Le portier des « Lions » a été mis à l’écart par son coach Gareth Ainsworth.



Les QPR affronteront le Slavia Prague (samedi 8 juillet) et le Vorwarts Steyr (samedi 15 juillet) durant leur séjour. Ainsworth a nommé trois gardiens de but pour la tournée : Jordan Archer, Joe Walsh et Matteo Salamon. Le portier des « Lions » n’y figure pas.



Seny Dieng n'a pas voyagé et Ainsworth a donné les raisons: « En ce moment, l'avenir de Seny doit être résolu et nous pensons qu'il est dans l'intérêt de toutes les parties qu'il reste dans le pays jusqu'à ce que cela soit conclu », a-t-il expliqué dans le site du club.



Arrivé au Queens Park Rangers en 2016, Seny Dieng semble donc très proche de mettre fin à une aventure de 121 matchs chez les pensionnaires du Loftus Road Stadium.



D’autant plus que QPR a trouvé un accord avec un autre club de Championship pour vendre son Champion d’Afrique, selon The Telegraph.



D’après Wiwsport, Middlesbrough s’intéresse à Seny Dieng depuis plusieurs semaines, va s’offrir le gardien pour un peu plus de 2 millions d’euros. Un accord total a déjà été trouvé avec le joueur qui va passer sa visite médicale dans les prochains jours avant de s’engager avec Boro.