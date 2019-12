Quelques conseils pratiques pour ceux qui veulent commencer le sport

Comment choisir ses tenues de sport ?







Le sport possède de très nombreuses vertus et constitue un excellent moyen de se prémunir contre les maladies chroniques. Pour pratiquer une activité sportive, l’instinct d’une tenue adaptée s’affiche tout de suite. Car, non seulement il faut bien se sentir dans sa peau,mais aussi pratiquer son sport sans pour autant avoir de contraintes liées à cette tenue. Cela est très important en matière de sport, car il s’agira d’un moment où l’on fournira assez d’énergie. La pratique régulière d’une activité physique vous assure de nombreux bienfaits.Voilà pourquoi, les salles de sport, les plages ainsi que la corniche accueillent d’ailleurs des sportifs et sportives de tout bord, réguliers ou occasionnels.







Quelle tenue faut-il pour son sport ?



D’abord, il faut rappeler que chaque sport possède sa propre tenue, adaptée pour sa pratique. Il est clair qu’on ne porte pas la même tenue de sport quand on fait de la gymnastique que quand on fait le karaté. C’est comme si vous voulez participez à un paris sportif , vous devriez choisir votre sport favori pour l’effectuer et sans risque de perdre. Pour cela, il faut choisir la tenue qui vous convient le plus pour vos exercices sportifs. De ce fait, il y a un aspect important à ne pas négliger ; c’est-à-dire, les gaines, les gilets ou les chemisettes surtout pour les femmes ; ce qui permettra de maintenir la poitrine. Avec cela, la femme peut pratiquer son sport de préférence sans gêne, car avec une poitrine qui se relâche, elle ne pourra pas bien s’entrainer.Mais attention ! Il faut toujours choisir ces tenues sur de bonne mesures. Si elles sont trop larges, elles peuvent provoquer des faux pas entrainant des blessures. Et si elles sont trop serrées, elles peuvent ralentir la circulation sanguine. Donc, il faut trouver la bonne mesure.







Quelle qualité de tissu faut-il pour bien pratiquer son sport ?



Les tenues varient également selon les sports. Ceci étant, les usines de fabrications n’utilisent pas les mêmes tissus pour leur confection.Ainsi pour votre soin corporel, il est préférable de choisir des tenues en laine mérinos qui sontbeaucoup plus résistantes et souples. Aussi, pour vous sentir libre dans vos mouvements, sans aucune contrainte, misez sur les tissus légers et extensibles. Ils se font oublier pendant la pratique pour un maximum de confort. Pour les pratiques plus intenses, la légèreté d’un tissu peut être associée à une coupe ample ou près du corps. Ce sont aussides tissus dotés de matières qui absorbent bien la sueur.







Quelle activité sportive pour se maintenir ?







Certes le sport améliore la santé et nous permet de maintenir une bonne condition physique. Mais, il est clair que certaines pratiques sportives maintiennent plus le corps que d’autres. Ainsi, il y a des exercices de maintien faible (le yoga ou le stretching…) ; ceux de maintien moyen (fitness dance, cardio-training…) et ceux de maintien fort comme (step, tapis de course, trampoline…).Mais quel que soit votre activité, choisissez la bonne tenue et le bon endroit.