Questions d'actualité au gouvernement : Cheikh Diba annonce une réforme du code général des impôts pour renforcer l'économie

Dans le cadre de l’amélioration de la gestion économique du pays, le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a révélé ce vendredi 21 février à l'Assemblée nationale une réforme en préparation du Code général des impôts. Cette réforme vise à moderniser le système fiscal et à y intégrer davantage les secteurs à fort potentiel économique, dans le but de renforcer les ressources publiques et de soutenir le développement national.



Selon Cheikh Diba, cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large de diversification des sources de financement de l’État. Selon toujours lui, elle permettra de mieux capter la richesse produite par des secteurs-clés de l’économie, tout en optimisant l’efficacité du système fiscal. En effet, plusieurs secteurs, tels que ceux liés à l’agriculture, aux technologies numériques ou encore aux industries extractives, peuvent jouer un rôle déterminant dans la croissance économique du Sénégal, telle est conviction du ministre Cheikh Diba. Il a précisé que l’objectif était de mieux intégrer ces secteurs dans le cadre fiscal, afin de contribuer davantage aux finances publiques.



Cette réforme s’inscrit également dans la volonté du gouvernement de mettre en place des instruments fiscaux plus modernes. Lesquels seront capables de répondre aux défis économiques actuels et futurs du pays. Cheikh Diba a souligné que cette révision serait menée en concertation avec les acteurs économiques afin d’assurer une transition fluide et équilibrée, tout en veillant à ne pas étouffer les secteurs à fort potentiel.