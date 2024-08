Questions écrites adressées au gouvernement : Guy Marius Sagna s’indigne de l’état déplorable des routes reliant Brin à Bandial et Dialang à Kaguitt

Le député Guy Marius Sagna a, ce jeudi 29 août 2024, posté sur ses plateformes sociaux ses préoccupations sur plusieurs problèmes touchant la société sénégalaise. Il a soumis au gouvernement et à l’Assemblée nationale une série de propositions et de questions écrites visant à attirer l’attention sur des situations qu’il juge préoccupantes.



Parmi ses principales initiatives figure une proposition de résolution pour la création d’une commission d’enquête parlementaire concernant la situation des travailleurs des centres d’appels.

Il a, en collaboration avec la députée Oulimata Sidibé, déposé une autre question écrite concernant l’état déplorable des routes reliant Brin à Bandial et Dialang à Kaguitt. Ces infrastructures routières sont, selon lui, devenues un véritable calvaire pour les populations locales, nécessitant une intervention urgente du gouvernement.



En outre, Guy Marius Sagna a adressé une question écrite au gouvernement dirigé par Ousmane sonko concernant la corruption endémique dans la procédure de demande de rendez-vous pour les visas, gérée par VFS Global. Il dénonce un système où les Sénégalais désireux de voyager se trouvent confrontés à une pratique illégale de revente de rendez-vous, parfois à des prix exorbitants allant jusqu’à un million de francs CFA.



Le député souligne que cette situation est connue de tous, mais qu’elle perdure, au détriment des citoyens ordinaires. Il appelle le gouvernement à prendre des mesures fermes pour mettre fin à ce trafic qui, selon certains témoignages, impliquerait des complicités internes au sein de VFS Global.



Le député Sagna a, également, mis en lumière la situation de 19 étudiants en master soins infirmiers, option anesthésie-réanimation, à l’université Gaston Berger de Saint-Louis. Depuis juillet 2023, ces étudiants sont sans bourse, une situation qu’il trouve intolérable, s’interrogeant sur la responsabilité du Fonds Mondial ou de l’État sénégalais dans ce dysfonctionnement. Il compare leur situation à celle de leurs camarades, bénéficiaires de la bourse Momentum, qui reçoivent régulièrement 150.000 FCFA par mois depuis le début de leur formation.



Enfin, Guy Marius Sagna a également soumis des questions relatives aux conditions de travail chez SÉCURIPORT SÉNÉGAL, ainsi qu’au recrutement des titulaires de Master d’enseignement en mathématiques, physique-chimie et sciences de la vie et de la terre (SVT) de la FASTEF. Ces interrogations reflètent son engagement à défendre les droits des travailleurs et des étudiants, tout en pressant le gouvernement de rendre des comptes sur ces divers dossiers.