Questions orales à l’Assemblée nationale: un député exige des explications sur les trois derniers limogeages

Le député de Bokk Gis-Gis (opposition), Cheikh Abdou Mbacké Bara a déposé jeudi matin deux questions orales sur la table du président de l’Assemblée nationale pour exiger des ministres concernés des explications sur les trois derniers limogeages.



« J’ai déposé deux questions orales vers 10 heures conformément à l’article 96 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale. J’estime que des éclaircissements doivent être apportés sur ce qui s’est passé au comité des droits de l’homme et je demande au président de l’Assemblée nationale de faire tout pour que le ministre de la Justice et celui des Affaires étrangères se présentent pour dire pourquoi ces fonctionnaires ont été limogés », dit-il.



Lundi, Samba Ndiaye Seck et Moustapha Ka ont été relevés de leurs fonctions, suite leur déclaration sur une éventuelle réhabilitation de Karim Wade devant le Comité des droits de l’homme des Nations Unies à Genève, jugée « non conforme » à celle de l’Etat. Le même jour, Sory Kaba, directeur des Sénégalais de l’extérieur, a été limogé, suite à sa déclaration selon laquelle, Macky Sall est à son second et dernier mandat.