Qui est Sidy Ahmeth Mbaye, le transporteur qui a récupéré Adji Sarr le jour des faits

Dans une lettre adressée au président de l’Assemblée nationale Moustapha Niasse, les avocats de l’opposant Ousmane Sonko, accusé de « viols répétitifs avec arme à feu et menace de mort », ont exigé entre autres, la déposition d’un témoin ayant nommément cité une personnalité, membre de la mouvance présidentielle. Ce, dans le processus de la levée de son immunité parlementaire.



Ce témoin qui répond au nom de Sidy Ahmeth Mbaye, selon Libération, est le fils d’un responsable de Benno Bokk Yakaar, mouvance présidentielle, en plus de vivre chez lui, dans son domicile à Dakar.



Lors de son audition à la Section de recherches, il s’est dit ami « de longue date de Adji Sarr » qu’il a épaulé, selon ses propos, le jour des faits, en plus de la récupérer devant l’institut de beauté.