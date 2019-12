Qui sont les 13 soldats français morts au Mali?

Les 13 soldats français morts au Mali le 25 novembre sont :

Le capitaine Nicolas Mégard

Trente-cinq ans, marié, père de trois enfants. Engagé en tant que sous-officier d’active en 2005, il rejoint le 35ème régiment d’artillerie parachutiste de Tarbes et réalise deux opérations au Kosovo. Il intègre l’école de l’aviation légère de l’armée de Terre, devient pilote Tigre puis chef de patrouille et rejoint en 2014 le 5ème régiment d’hélicoptères de combat de Pau.

Le capitaine Benjamin Gireud

Trente-deux ans, célibataire. Engagé comme officier pilote en février 2009, il devient en 2011 pilote d’hélicoptère de manœuvre et d’assaut et rejoint le 5ème régiment d’hélicoptères de combat de Pau. C’était sa cinquième mission « Barkhane ».

Le capitaine Clément Frisonroche

Vingt-huit ans, marié, père d’une petite fille de 7 mois (d’après La Dépêche du Midi). Il intègre en 2012 Saint-Cyr et l’école de l’aviation légère de l’armée de terre et devient chef de patrouille HAD sur hélicoptère Tigre. Rattaché au 5ème régiment d’hélicoptères de combat de Pau, il était arrivé au Mali depuis deux mois (d’après Le Monde). C’était sa première opération extérieure.

Le capitaine Romain Chomel de Jarnieu

Trente-quatre ans, célibataire. Fils de l’amiral Chomel de Jarnieu, il s’engage dans la réserve en 2012, sera élève officier à l’école de Saint-Cyr, rejoindra le 4ème régiment de chasseur de Gap et réalisera quatre missions en tant que chef du peloton de reconnaissance et d’intervention, deux au Tchad en 2016 et deux au Mali en 2017 et en 2019. Il était le chef d’équipe commando de cette opération.

Le lieutenant Alex Morisse

Trente-et-un ans, pacsé. Engagé en 2011, formé à Saint-Cyr et aux écoles de l’aviation légère de l’armée de terre de Dax et du Luc, où il a obtenu un brevet de pilote sur hélicoptère appui-destruction. Il était rattaché au 5ème régiment d’hélicoptères de combat de Pau. C’était sa troisième mission Barkhane au Mali.

Le lieutenant Pierre Bockel

Vingt-huit ans, vivant en couple et futur papa. Fils de l’ancien ministre et sénateur Jean-Marie Bockel, il s’est engagé en 2011 et a obtenu un brevet de pilote sur hélicoptère de manœuvre Puma. Rattaché au 5ème régiment d’hélicoptères de combat de Pau, il réalisera quatre missions au Mali comme pilote sur Cougar.

L’adjudant-chef Julien Carette

Trente-cinq ans, vivant en couple et père de deux enfants. Engagé à 18 ans, il intègre d’abord le régiment des transmissions d’Agen et devient mécanicien cellule et moteur au 5ème régiment d’hélicoptères de combat de Pau. Il réalise de nombreuses missions en Afghanistan, en Côte d’Ivoire, au Tchad au Burkina Faso et au Mali dans le cadre des opérations Serval puis Barkhane comme navigant Cougar.

Le sergent-chef Andreï Jouk

Quarante-trois ans, marié et père de quatre enfants. Engagé en 2008 à la Légion étrangère qui l’amène à réaliser des missions en Afghanistan, au Mali, en Guyane et à Djibouti. Il intègre la section de recherche et d’intervention offensive et rejoint le commando montagne. Il était rattaché au 2ème régiment étranger de génie de Saint-Christol.

Le maréchal des logis-chef Alexandre Protin

Trente-trois ans, vivant en concubinage. Engagé depuis dix ans au 4ème régiment de chasseurs de Gap comme tireur antichar puis comme équipier commando, il était sur cette opération tireur minimi (minimitrailleuse) au sein du groupement tactique désert aérocombat.

Le maréchal des logis-chef Jérémy Leusie

Trente-trois ans, pacsé. Engagé en 2007, il est rattaché au 93ème régiment d’artillerie de montagne de Varces comme opérateur navigateur. Il réalise de nombreuses missions en Afghanistan, au Tchad et au Mali. Il était sur cette opération équipier commando.

Le maréchal des logis Antoine Serre

Vingt-deux ans, pacsé. Engagé en 2015 à l’école militaire de haute montagne à Chamonix, il est rattaché au 4ème régiment de chasseur de Gap et intervient comme secouriste et équipier commando. C’était sa troisième mission au Mali.

Le maréchal des logis Valentin Duval

Vingt-quatre ans, célibataire. Engagé en 2014, il a fait toute sa carrière au 4ème régiment de chasseur de Gap. Il intervenait comme chef de cellule radio. C’était sa troisième mission au Mali.

Le brigadier-chef Romain Salles de Saint-Paul

Trente-cinq ans, marié et père de deux enfants. Engagé en 2009, il devient opérateur membre opérationnel de soute au sein de l’escadrille d’hélicoptères de manœuvre n°3 et réalise de nombreuses missions au Gabon, au Mali et à Djibouti. Rattaché au 5ème régiment d’hélicoptères de combat de Pau, il faisait partie (d’après Le Monde) des premiers engagés volontaires à avoir obtenu le statut de personnel navigant.