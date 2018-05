Quiconque récite la sourate al-Waqi‘a chaque nuit, ne connaîtra jamais la nécessité, la pauvreté

Les vertus de la sourate Waqi'a (L'échéante)



C'est la sourate 56. Elle comprend 96 versets. Les mérites de la lecture de cette sourate sont mentionnés par les traditions authentiques suivantes. Avu de ses effets bénéfiques, il est bon de réciter cette sourate le plus souvent possible. Elle accorde, par la volonté d'Allah, qu'Il soit exalté, à la fois richesse matérielle et spirituelle. : « Celui qui récite chaque nuit la sourate de l'Evénement n’aura pas à craindre la pauvreté. » hadith