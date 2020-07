RC Lens: le Sénégalais Arial Mendy pourrait se poser à Ajaccio

Arial Mendy pourrait faire les frais de la nouvelle vision du RC Lens. Promu en Ligue 1 cette saison, le club compte se renforcer avec des arrivées. Au même moment, il va devoir laisser certains joueurs de l’effectif sur le carreau. C’est peut-être le cas de l’arrière gauche sénégalais.



Poussé vers la sortie à Lens, Mendy serait en passe de s’engager avec une nouvelle formation. D’après les médias Corse, cités par Africa Top Sports, le joueur de 25 ans devrait rejoindre Ajaccio dans les prochains jours. Si ce transfert se concrétise, il va retourner donc en Ligue 2 et n’aura pas la chance de jouer en Ligue 1 avec les Sang et Or.



Formé à l’Institut Diambars, Arial Mendy a fait ses débuts professionnels le 27 juillet 2018 avec le Racing Club de Lens. La saison dernière, il a évolué sous les couleurs de l’US Orléans sous la forme de prêt. Il est fort probable qu’il ne rejoigne pas son club en première division