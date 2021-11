RCA : Hassan Bouba le ministre de l’Élevage, ancien responsable de l’UPC, arrêté

En République centrafricaine, le ministre de l’Élevage Hassan Bouba, ancien haut cadre du groupe rebelle UPC, a été arrêté ce vendredi 19 novembre à Bangui en fin de matinée dans le cadre d’une enquête de la Cour pénale spéciale, selon des sources concordantes. Cette juridiction mixte composée de juges centrafricains et internationaux, a été créée en 2015 afin de poursuivre les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et génocides perpétrés en RCA depuis le 1er janvier 2003.



Dans un récent rapport l’ONG Américaine The Sentry l’accusait notamment d’avoir ordonné un massacre dans la ville d’Alindao en 2018. Aucune annonce officielle n’a pour l'instant été faite et l’on ignore encore les chefs d’inculpation retenus contre Hassan Bouba.