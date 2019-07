RCA: Touadéra inaugure un pont à Ndele, une voie vers le désenclavement

La construction s’intègre dans un projet du programme de la Banque mondiale, et doit permettre la réfection de plus de 330 kilomètres de route et le désenclavement de cette région.



Le soleil écrasant n’a pas empêché les habitants de Ndele de venir accueillir le président. Les femmes ont disposé des pagnes à terre. Cette visite prend des airs de campagne.



Le président Faustin Archange Touadéra s’est félicité de l’ouverture officielle de ce nouveau pont qui devrait initier le désenclavement de cette région.



« C’est tout un symbole que cette cérémonie se déroule ici à Ndele, chef-lieu de la préfecture de Bamingui-Bangoran que d’aucuns considèrent comme le symbole de l’isolement voir de l’abandon par le pouvoir central de la région du Nord. Je saisis cette occasion pour vous réaffirmer qu’aucune région de la République centrafricaine n’est plus développée que les autres. Pour ma part je fais le vœu de ne laisser aucune portion du territoire de la République centrafricaine à l’abandon. Aucune région ne sera privilégiée. »



Un début dans cette ville qui manque de presque tout. Ici pas d’électricité, pas de forces légales, les structures sanitaires et scolaires sont très limitées. « Du discrédit est toujours jeté sur Ndele, le plus souvent par des fonctionnaires affectés qui ne veulent pas regagner leur poste. Notre préfecture a d’énormes défis à relever dans tous les domaines monsieur le président. Nous exigeons la restauration de l’autorité de l’État sous toutes ses formes. La sécurisation totale de la préfecture pour l’épanouissement de la population et la libre circulation des biens et matériel gage de tout développement », a de son côté plaidé le sultan-maire de la ville Ibrahim Senoussi.



Avant de repartir, le président Touadéra s’est entretenu en privé avec Abdoulaye Hissen, leader du FPRC. Rien n’a filtré de cette rencontre.