RCA: à Khartoum, les revendications des groupes armés provoquent un blocage

Dernière ligne droite dans les négociations entre gouvernement et bandes armés qui ont débuté jeudi dernier à Khartoum. Après la distribution par la facilitation d'une première mouture du projet d'accord de paix que les deux parties devraient adopter samedi selon leur agenda, les pourparlers de paix sont au point mort depuis deux jours. En cause, les revendications des groupes armés, lesquels tournent autour de deux axes : une amnistie générale et un partage du pouvoir. Mais la facilitation menée par l'Union africaine et l'ONU espère rebondir aujourd'hui.