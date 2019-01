RCA: la campagne de vaccination de bébés a démarré à Alindao

A peine atterri, les groupes armés ont fait savoir au ministre de la Santé que sa présence n’était pas la bienvenue.



Sur place, Pierre Somse décide quand même de lancer personnellement la campagne de vaccination est s’est adressé aux habitants d’Alindao : « Je suis venu les rassurer que le président de la République considère la santé des femmes et des enfants comme sa priorité et la santé des populations d’Alindao. Encore très important suite à la crise qu’ils ont vécue et compte tenu de la saison sèche et de l’imminence de la prévalence des maladies de toutes sortes surtout les maladies de l’enfance sur cette période : il est urgent que toutes les mamans fassent vacciner leurs enfants. »



La tension est palpable dans la ville. Des hommes armés circulent. Néanmoins, des mamans sont venues faire vacciner leurs enfants. Le Dr Eugène se dit satisfait de ce premier jour : « Ca se passe bien, le jour 1 on a bien démarré. On n’a peur de personne, on travaille. Nous sommes sur le BCG, polio, PCV 13, rougeole, fièvre jaune. Nous avons beaucoup d’enfants dans la communauté, surtout sur les sites de déplacés. »



L’objectif : la vaccination d’environ 4000 jeunes enfants dans la zone où les déplacements sont encore difficiles…