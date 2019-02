RDC: 200 policiers vont être mobilisés à Yumbi, sur fond de tensions

La rencontre de mercredi a permis de faire le point sur la situation née des événements meurtriers de mi-décembre 2018, en pleine campagne électorale. Les deux communautés vont poursuivre des rencontres avec des représentants de la présidence pour préparer le retour de la population à Yumbi.



800 morts



Mi-décembre, l’inhumation du chef traditionnel des Banunu dans la concession familiale, à côté de son prédécesseur et père, aurait déclenché les tueries jusqu’à vider le territoire de sa population. La Monusco a parlé de plus de 800 morts.



Selon des sources à la présidence de la République, la priorité est d'abord de régler le volet humanitaire : organiser le retour des seize mille personnes qui ont trouvé refuge au Congo Brazzaville et sur les ilots au milieu du fleuve Congo. Une mission pluridisciplinaire devra donc se rendre sur place à Yumbi pour s’atteler à cette tâche. Elle aura en son sein le service de génie militaire pour construire des abris.



Relève des militaires



Pour assurer la sécurité et maintenir l’ordre public, 200 policiers prélevés sur le contingent de Kinshasa devront prendre la relève des militaires arrivés de Mbandaka au lendemain des événements. Les Banunu, quant à eux, espèrent une réparation avant toute réconciliation. Un vieux conflit foncier oppose depuis l'époque coloniale les communautés batende et banunu, les membres de la première communauté déniant aux autres le droit du sol dans le territoire de Yumbi.