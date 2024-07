RDC: 22 nouvelles condamnations à mort de militaires pour «fuite devant l'ennemi»

En République démocratique du Congo (RDC), la justice militaire a condamné à mort ce 8 juillet 2024 22 soldats accusés de « fuite devant l'ennemi » lors de combats contre les rebelles du M23, portant à près de 50 le nombre de peines capitales prononcées en moins d'une semaine pour les mêmes motifs, a appris l’AFP auprès de la défense. Dans un dossier, le tribunal, siégeant à Lubero (Nord-Kivu, est de la RDC), a prononcé 16 peines de mort, trois peines de 10 ans de prison et trois acquittements, alors que l'accusation avait requis samedi la peine capitale contre 22 accusés. Dans une autre affaire examinée et jugée dans la foulée, six soldats ont été condamnés à mort et un acquitté, a précisé à l'AFP l'avocat Jules Muvweko.