RDC: 25 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire, la FAO tire la sonnette d'alarme

En République démocratique du Congo (RDC), près d'un quart de la population, soit un peu plus de 25 millions de personnes, souffrent de la faim, dont trois millions en situation d'urgence humanitaire. Pour répondre à cette crise, la FAO (Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture) estime avoir besoin de 330 millions de dollars. La directrice générale adjointe de l'organisation, Beth Bechdol, vient d'effectuer une tournée dans l'est du pays, où elle a notamment rencontré des déplacés.

RFI

