RDC- Congo : nouveaux affrontements entre l' armée et les rebelles du M 23 au Nord-Kivu

Au nord-est de la République démocratique du Congo (RDC), les combats entre l'armée et les rebelles du M23 font rage depuis plusieurs jours, à Mweso. Les affrontements à Mweso, ville du Nord-Kivu, ont fait, depuis le 23 janvier, plusieurs dizaines de morts, des civils pour beaucoup. Encore plus de personnes ont été blessées.



Sur place, Médecins sans frontières (MSF) fait part d'une situation humanitaire qui se dégrade de plus en plus. Caglar Tahiroglu, coordinatrice de MSF, à Mweso, indique qu'il devient très compliqué de secourir les civils. « Les affrontements se sont approchés de l'hôpital, de notre base de Médecins sans frontières, de la paroisse et des bases des autres organisations humanitaires. On a reçu quelques balles dans la base. Dans l'hôpital, il y a eu une balle perdue qui a blessé une garde-malade », informe-t-elle.



Cette dernière ajoute : « depuis le début des affrontements, il y a eu 8000 personnes qui se sont réfugiées dedans. Aujourd’hui, toutes les activités médicales continuent que ce soit dans l’hôpital où dans le centre de santé appuyé. Nous déplorons cette situation ou les combats se sont trop rapprochés de ces structures ».