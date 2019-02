RDC: Félix Tshisekedi doit encore déclarer son patrimoine familial

En République démocratique du Congo (RDC), il ne reste plus que quelques jours au nouveau chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, et à l'ancien président Joseph Kabila pour déclarer leur patrimoine familial. Ces deux personnalités ont jusqu'au 24 février pour s'y plier. Plusieurs voix se sont élevées ces derniers jours pour leur rappeler cette obligation constitutionnelle. C'est notamment le cas du professeur Jean-Louis Esambo Kangashe, qui était encore juge à la Cour constitutionnelle en 2018. Il a décidé de sortir de sa réserve pour rappeler cette disposition constitutionnelle, cruciale à ses yeux.



Le président de la République et les membres du gouvernement sont tenus de déposer devant la Cour constitutionnelle la déclaration du patrimoine familial.