RDC: Félix Tshisekedi en déplacement sur un site minier du Kasaï

Face aux conditions inacceptables décriées par les travailleurs de la société AHUI Congo Sarl, le président de la République a sur le champ décidé de la mise en place d’une commission mixte. Elle sera chargée de trouver des solutions urgentes pour restaurer la paix sociale et de favoriser le développement de la communauté locale.



Celle-ci devrait comprendre des représentants du ministère du Portefeuille et celui des Mines, ainsi que des acteurs locaux. Elle prendra en charge le conflit qui oppose la SACIM et la MIBA au sujet du site de Kimberlite, propriété de la MIBA mais exploitée par son partenaire en violation du contrat qui les lie.



Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo recommande une approche visant à l’humanisation des relations entre les travailleurs et les dirigeants de SACIM car cette société exploite le diamant de Kakangayi, à 45 kilomètres de Mbuji-Mayi, depuis déjà huit ans mais sans réel impact sur la vie de la population.



Après le Kasaï oriental, le président Tshisekedi se rendra dans d’autres provinces de la région où l’ont déjà précédé quelques députés nationaux, y compris ceux de l’opposition kabiliste.