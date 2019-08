RDC : Florent Ibenge quitte son poste de sélectionneur

Florent Ibenge, le sélectionneur de l’équipe nationale de football de la RDC, a présenté sa démission au président de la Fédération congolaise de football association (Fecofa), ce mercredi 7 août.



« Je viens de parler avec le président. Je suis venu lui dire mon envie et ma décision d’arrêter avec l’équipe nationale », a déclaré à actualite.cd, le technicien à sa sortie de l’instance, avant de faire part de sa reconnaissance. « Merci au président Omari d’être venu me chercher dans l’AS V.Club pour me donner ce poste de responsabilité. Merci aux dirigeants de V.Club qui m’ont permis de venir en Equipe nationale, le président Amissi, Papa Kazadi, les supporteurs, à la presse. Merci à mes collaborateurs », a ajouté l’intéressé, qui avait laissé planer le doute après l’élimination des Léopards au stade des 8emes de finale de la dernière CAN. « C’est fort possible que cela soit mon dernier match avec les Léopards, avait-il indiqué après la défaite contre Madagascar. On attend de parler avec le président. »



Après cinq années passées auprès des Léopards, on retiendra de son bilan la médaille de bronze obtenue lors de la CAN 2015 en Guinée équatoriale.