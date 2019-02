RDC: Joseph Kabila poursuit la mobilisation du FCC à Kingakati

Plus de 330 députés qui se réclament du FCC ont rencontré Joseph Kabila, dimanche 24 février, au parc animalier de la Nsele, appendice de la ferme de Kingakati. Objectif : recevoir des orientations nécessaires en tant que majorité parlementaire.



L'occasion a également permis de se souvenir d'Antoine Gizenga, décédé le jour même à Kinshasa. D’entrée de jeu, une minute de silence a été observée. Pour le coordonnateur du FCC, Néhémie Mwilanya, le fondateur du Palu, également ancien Premier ministre, était considéré comme un allié de poids par Joseph Kabila.



« C’est une perte. D’autant plus que, tant qu’il était vivant, il était une référence. Et puis, c’est quelqu’un qu’on consultait régulièrement. Il n’est plus, nous perdons là un sage auprès de qui on allait s’abreuver », déplore Néhémie Mwilanya.



Tenir les « référentiels idéologiques »gizn



La rencontre de dimanche à la ferme animalière de la Nsele a servi à l’ex-président de communiquer sur les enjeux et les défis de la dynamique politique nouvelle.



« Nos référentiels idéologiques sont connus: il appelle les députés à les tenir et avoir pour rationalité dans leur démarche le Congo, défendre le Congo, promouvoir les intérêts de la population et, évidemment, être à l’avant-garde dans tout ce qui concerne le renouvellement de l’intelligence des Congolais », a défendu le coordonnateur du FCC.



Reste maintenant la formation du gouvernement. Le FCC, qui revendique la majorité, entend désigner le futur Premier ministre.