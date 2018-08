RDC: «La scène politique est un grand cirque» pour le caricaturiste Thembo Kash

C’est la dernière ligne droite en République démocratique du Congo (RDC) et peut-être la fin du suspense sur l’avenir politique de Joseph Kabila. Le président congolais n’a toujours pas dit publiquement qu’il ne se représenterait pas ou même qui serait son dauphin. Mais il ne reste aujourd’hui plus que 72 h à la majorité pour désigner son candidat. La semaine dernière, on a assisté à un retour sur lequel personne ne comptait il y a encore quelques semaines, celui de l’ancien vice-président Jean-Pierre Bemba détenu depuis 10 ans. L’ancien gouverneur du Katanga, Moise Katumbi, qui - lui - avait fait part de ses ambitions depuis trois ans n’a pas encore pu rentrer dans son pays. Ce feuilleton, les Congolais le suivent aussi à travers les caricatures du dessinateur Thembo Kash qui croque au quotidien tous ces rebondissements. Il répond aux questions de Sonia Rolley.