RDC : Présidentielle, l'Union Africaine appelle à une suspension des résultats définitifs

L'Union africaine réunie à Addis Abeba, appelle à la suspension des résultats contestés de l' élection présidentielle en République Démocratique du Congo, avons nous appris .



Alors que la cour constitutionnelle congolaise , plus haute juridiction du pays doit normalement se prononcer sur l' issue du scrutin dans ces jours- ci après avoir été saisie par des candidats malheureux , les chefs d' Etats de l' Union africaine entre la SADC, la CIRGL, réunis à huis clos ont eux appelé Kinshasa à suspendre les résultats de la présidentielle .



Dans un communiqué , l' UA, avec à sa tête le Président Paul Kagamé fait état d' un "manque de crédibilité des chiffres annoncés par la Commission électorale nationale indépendante (CENI).



"Les chefs d'État et de gouvernement de l'UA, présents à la réunion de haut niveau ont conclu que "des doutes sérieux pesaient sur la conformité des résultats provisoires proclamés par la Commission électorale nationale indépendante avec les suffrages exprimés"." indique t-il.



Par ailleurs , elle annonce l'arrivée à Kinshasa des plus hautes autorités de son institution, logiquement en début de semaine prochaine, pour un tour de table avec les principaux acteurs politiques de cette crise électorale.



Les congolais sont tout aussi suspendus aux résultats définitifs . D'après la CENI , l' opposant Félix Tschisekedi arrive en tête avec un score de 38 , 57 % devant Martin Fayulu crédité de 34 , 8 % , qui conteste et revendique la victoire.