RDC - Sénégal : Le stade des Martyrs de Kinshasa saccagé par les supporters (Vidéo)

Les supporters congolais ont eu du mal à encaisser la défaite (3-2) concédée face au Sénégal, ce mardi 9 septembre 2025, au stade des Martyrs de Kinshasa.



À la fin de la rencontre, l’enceinte a été le théâtre de scènes de sabotage. Des sièges arrachés des gradins ont été projetés sur la pelouse, tandis que bouteilles et projectiles ont fusé depuis les tribunes, interrompant parfois le match. Après le coup de sifflet final, certains supporters ont même envahi la pelouse, obligeant les forces de l’ordre à former un cordon de sécurité pour escorter joueurs sénégalais et arbitres jusqu’aux vestiaires.



Des comportements fermement condamnés par l’ancien international Yannick Bolasie. Sur sa page Facebook, l’ex-attaquant des « Léopards » a exprimé sa tristesse.



« Je ne voulais pas réagir tout de suite, mais je tiens à dire que c'était triste de voir les scènes à la fin du match. C'était un petit groupe qui nous a laissé tomber en cassant et en endommageant des choses dans notre propre pays », a lancé l’ancien attaquant des « Léopards ».



Bolasie appelle ses compatriotes à changer d’attitude pour ne pas compromettre les ambitions de l’équipe.

« Nous ne pouvons pas nous comporter de cette façon, quel que soit le résultat... mais faire cela alors que l'équipe se bat encore pour atteindre l'objectif, ce n'est pas bien. Notre pays est grand et j'aime beaucoup la passion de son peuple, mais nous devons rester unis à tout moment pour progresser en tant que nation et en tant que peuple », a dit l’ancien attaquant d’Everton.



