RDC: à Goma, la population vit sans eau courante et sans électricité à cause des combats

Au quartier Mabanga Sud, au cœur de la ville, c'est l'obscurité qui nous accueille. Des habitants allument des torches et des bougies dans leurs maisons pour s’éclairer.



Maombi, une vieille vendeuse de maïs, se plaint aussi du manque d'eau. « Nous vivons sans eau et sans électricité depuis qu'ils ont coupé la connexion, lors des combats. Nous achetons des piles et une torche qui nous aide à voir. » Un peu plus loin Kambere Muyisa un jeune de Goma qualifie cette situation d'inacceptable : « Goma est dans le noir et l'eau ne coule pas dans nos robinets. C'est très grave, car ce sont des éléments essentiels pour la vie humaine. Nous sommes en train de vivre plus que la souffrance. »



La société civile locale de la ville de Goma parle d'une situation catastrophique : « Les hôpitaux qui reçoivent les blessés ont une carence en électricité, ce qui est un problème. »



Vendredi dernier, la Société Virunga a annoncé dans un communiqué, que les lignes qui permettent de servir Goma et Nyiragongo en électricité avaient été endommagés lors des affrontements entre les FARDC et alliées contre le M23 soutenu par le Rwanda.