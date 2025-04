RDC: au Nord-Kivu, la vie cauchemardesque des sinistrés des affrontements de janvier et février 2025

Au quartier Mayutsa, un groupe des femmes fait la queue devant un pilon. Ici, à tour de rôle, Faida et Aimerance pilent leur manioc. Aujourd'hui, ce n'est plus les combats que craint Faida, mère de huit enfants, mais un mal plus insidieux : « La sécurité est revenue, mais nous allons mourir de faim. Que les autorités nous aident avec la nourriture ». À ses côtés, Aimerance Zawadi assure que vivre - tout simplement - est devenu une épreuve quotidienne : « La vie est pénible. C'est un casse-tête de trouver à manger. Il y a la faim et il n'y a pas pas de travail. Nous passons toute la journée dans la cour à la maison. Quand les enfants rentrent de l'école, ils nous rejoignent aussi. »



« Période difficile »

La ville de Sake avait été au coeur des combats pendant de longs mois. Résultat, des munitions sont encore visibles dans le champ de Neama Kizungu : « Nous traversons une période difficile. Lorsqu'on se rend au champ, on peut tomber sur des engins explosifs. Du coup, nous avons peur d'y aller. »



Des engins explosifs qui ont détruit de nombreuses habitations. Comme celle de Bauma, la trentaine, qui vit aujourd'hui dans l'angoisse : « Ma maison a été détruite la dernière fois que les hélicoptères ont bombardé Saké. Elle était neuve. On venait d'y faire quatre semaines et nous avons été obligés de fuir. Aujourd'hui je dors dans une hutte en bâche. Qu'on nous aide en reconstruisant nos maisons ». À Sake, des centaines d'autres maisons sont encore en ruines. Et d'autres ont été vidées de leurs habitants, des dizaines ayant péri lors des combats.