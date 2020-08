RDC, coalition Cach-FCC: «l’heure n’est pas à la rupture»

Au Congo-Kinshasa, voilà un an, jour pour jour, que le gouvernement de coalition entre les pro-Tshisekedi et les pro-Kabila a été formé. C'est un gouvernement pléthorique de 65 membres, qui a déjà connu plusieurs crises, mais qui tient toujours. A-t-il tenu ses promesses de réformes ? Combien de temps va-t-il encore tenir ? Le pro-Tshisekedi Jolino Makelele est ministre de la Communication et des Médias. Il reconnait qu'il y a des couacs, mais affirme que l'heure n'est pas à la rupture. En ligne de Kinshasa, il répond à RFI.