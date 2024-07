RDC: combats dans la ville de Kirumba, au nord de Goma, en violation de la trêve humanitaire

Dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), des affrontements ont éclaté, ce dimanche 14 juillet, dans la ville de Kirumba à une centaine de kilomètres au nord de Goma. Des combattants wazalendo, ces groupes d’autodéfense alliés à l'armée congolaise, ont attaqué l'agglomération de Kirumba, tôt le matin, avant d'être repoussés par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda.



Les combats ont paralysé les activités dans la zone alors que les deux parties en conflit s'accusent de n'avoir pas respecté la trêve humanitaire, annoncée par les USA.



C'est vers 5h00 du matin, heure locale, que des tirs ont retenti dans la ville de Kirumba. Les combats ont duré quatre heures. Des combats intenses selon plusieurs sources mais pas de tirs à l’arme lourde signalés.



Les combattants wazalendo, ces groupes d’autodéfense qui combattent aux côtés des FARDC, ont revendiqué, sur le réseau social X, l’offensive. Ils ont attaqué plusieurs quartiers en même temps, sans toutefois réussir à reconquérir la ville, selon des sources concordantes.



Pour le moment, aucun bilan humain de ces affrontements n'est disponible, mais d’après des sources indépendantes, deux établissements dont un hôtel ont subi de lourds dégâts.



En ville, la tension est palpable. Pas de messes ce matin. Les églises, les marchés et les boutiques n'ont pas ouvert leurs portes. Un habitant a expliqué qu’il était resté terré chez lui toute la matinée.



La ville de Kirumba compte plus de 80 000 habitants. Fin juin, les rebelles en ont pris le contrôle. Malgré la trêve, négociée sous l’égide des États-Unis, des combats ont été signalés toute la semaine sur différents fronts.