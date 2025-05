RDC: condamnation de l'opposant et ancien Premier ministre Matata Ponyo à 10 ans de travaux forcés

Sans surprise, la cour a ordonné la confiscation des biens de trois hommes au prorata des sommes détournées.

10 ans de prison à faire appliquer par le procureur général, et 5 ans de privation d’accès aux fonctions publiques, du droit de vote et de libération conditionnelle. C’est moins que les 20 ans de détention requis par le procureur.La cour a conclu que Matata Ponyo avait « conçu, participé et bénéficié » au détournement de fonds en validant des paiements surfacturés et des travaux non exécutés.Plus de 156 millions de dollars pour le parc agro, et 89 millions de dollars alloués à la construction du marché international de Kinshasa, deux projets qui n'ont jamais abouti.Un jugement jugé « spectaculaire » et « inique » par la défense de Matata Ponyo. Maître Laurent Onyemba dit attendre le feu vert de son client pour contester la constitutionnalité de ce jugement devant les mêmes juges.L’opposant encore libre ce soir brandit toujours son immunité de député national.Selon des sources proches du dossier, le parquet général près cette haute cour devrait « dans les prochains instants » décerner un mandat d’arrêt contre Matata Ponyo.Reste à savoir s'il ne sera pas défendu par l'Assemblée nationale qui avait déjà contesté la poursuite de ce procès sans que la Cour constitutionnelle n'ait sollicité la levée des immunités de l'opposant.