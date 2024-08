RDC: confusion autour de la mort de plusieurs personnes lors d'affrontements avec l'armée dans le Haut-Katanga

Dans une note publiée le 15 août, le commandant de la 22e région militaire, le général Eddy Kapend, évoque une attaque perpétrée par le groupe armé Bakata Katanga tôt le matin. Il affirme que l'armée a infligé de lourdes pertes aux assaillants, que neuf ont été tués et trois blessés, et que des armes ont été récupérées.



Des responsables de la société civile de Pweto et du Haut-Katanga avancent une autre version. Selon eux, les fidèles d'une secte campaient dans une localité voisine. Sur le chemin du retour, ils seraient passés en courant et en chantant devant le bureau local de l'état-major des armées. Les militaires auraient pris les adeptes pour des miliciens et auraient ouvert le feu, faisant au moins dix victimes.



Selon cette version, les adeptes seraient membres de la secte de Mbidi Kiluwe. Ce que dément, dans la presse, son représentant légal. « Il faut une enquête sérieuse et indépendante » pour faire la lumière sur ces évènements, estime Me Timothee Mbuya, président d'une ONG des droits de l'homme basée à Lubumbashi.