RDC: d'autres groupes s'invitent à la marche prévue dimanche par le Comité laïc

Les jeunes leaders du PPRD, le parti présidentiel, s'annoncent déjà à tous les cultes qui, désormais, seront initiés par le Comité laïc de coordination, à partir de la messe du 25 février.



« Parce que d’abord nous sommes des chrétiens catholiques, nous allons prier pour la paix, pour la patrie, explique Papy Pungue, le numéro un des jeunes « aux bérets rouges ». Et si nous constatons que s’il y a des gens qui veulent créer des troubles, nous allons empêcher que les gens créent des troubles dans ce pays. Personne n’a le monopole de la violence. »



Le même jour, l'Alliance des kabilistes musulmans a prévu aussi de manifester son soutien au processus électoral. Les points de chute fixés par ce groupe ne sont autres que des paroisses catholiques, les plus importantes de plusieurs communes.



Des musulmans restés fidèles à l'appel du représentant légal de la communauté estiment, eux, qu'ils devront manifester avec les laïcs catholiques. « C’est vrai que nous sommes des musulmans, mais c’est l’unité dans la diversité, estime Moïse Moni Della qui évoque un combat contre « la mauvaise gouvernance ». Nous sommes unis parce qu’il y a qu’un seul pays et dans ce pays, il y a des musulmans, des catholiques, des protestants. »



De son côté, le Comité laïc de coordination continue de mobiliser pour la date du 25 février.



