RDC: des décrets qui posent question

En RDC, plusieurs organisations et acteurs de la société civile dénoncent les nominations qui ont été faites et les décisions qui ont été prises à quelques jours de la fin du mandat de Joseph Kabila. Certaines d'entre-elles pourraient avoir été taillées sur mesure au profit des anciens membres du gouvernement et de l'entourage de Joseph Kabila. C'est le cas de deux décrets qui ont été signés en novembre 2018 et qui octroient au Premier ministre et autres membres du gouvernement des nombreux avantages.